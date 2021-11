Il produttore cinese Vivo sembra non volersi fermare. Dopo aver annunciato soltanto qualche giorno fa l’entry-level Vivo Y15s, infatti, in queste ultime ore è stato presentato in veste ufficiale anche il nuovo Vivo Y15A. Si tratta di uno smartphone sempre appartenente alla fascia bassa del mercato ma leggermente più prestante rispetto all’altro modello. Ecco qui di seguito le sue caratteristiche.

Vivo annuncia ufficialmente il nuovo entry-level Vivo Y15A: notch a goccia, dual camera e Android 11 a bordo

Un altro smartphone della serie Y è appena approdato ufficialmente sul mercato mobile. Come già accennato, si tratta del nuovo Vivo Y15A, presentato soltanto qualche giorno dopo il debutto del fratello Vivo Y15s.

A differenza di quest’ultimo, però, il nuovo device dell’azienda ha installato a bordo il sistema operativo Android 11, non la versione Go Edition. Aumentano poi anche i tagli di memoria, con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Il resto delle specifiche tecniche, invece, rimane pressoché invariato, come il comparto fotografico che anche in questo caso è affidato a due fotocamere posteriori da 13 e 2 megapixel e il processore, ovvero sempre il SoC MediaTek Helio P35.

Display IPS LCD con una diagonale da 6.51 pollici in risoluzione HD+

Processore MediaTek Helio P35

Dual camera posteriore da 13 e 2 megapixel

Fotocamera anteriore da 8 megapixel

Batteria da 5000 mAh con ricarica da 10W e porta di ricarica micro USB

Sistema operativo Android 11 con interfaccia utente FuntouchOS 11.1

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y15A sarà distribuito nelle Filippine ad un prezzo di circa 139 euro al cambio attuale.