Truffa UniCredit, BNL e Intesa: il messaggio inganna tutti e ruba soldi dai conti

Gli italiani si ritrovano ancora una volta a combattere contro una truffa phishing, la quale questa volta arriverebbe a nome del Gruppo Unicredit.

Ovviamente quest’ultimo non ha nulla a che vedere con il tentativo di truffa, il quale starebbe mettendo solo in cattiva luce la banca.

Unicredit combatte contro il nuovo tentativo di phishing, la banca è stata truffata insieme ai suoi clienti

Il noto gruppo bancario si ritrova ancora una volta a vedere il suo nome in mischiato all’interno di una truffa phishing. Si tratta di una e-mail che starebbe girando da diversi giorni portando le persone a credere che si tratti di una comunicazione importante da parte della banca. L’obiettivo invece è solo quello di rubare i soldi alle povere persone.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT