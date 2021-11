L’Australian Space Operations Center ha lanciato l’allerta lo scorso fine settimana. Il Sole ha deciso di celebrare l’inizio di novembre con un nuovo potente ciclo solare.

Secondo il meteorologo del Bureau of Meteorology Space Weather Services, la dott.ssa Zahra Bouya, la situazione “Non è andata come ci aspettavamo“, dice.

L’ultimo ciclo che misura i cosidetti brillamenti solari è terminato appena 11 anni fa, e allora non esisteva l’Agenzia spaziale australiana (ASA). L’espansione di CubeSat per l’orbita terrestre bassa (LEO) era quasi alla fase di decollo a quei tempi.

L’espulsione di massa coronale è stata rilevata il 28 ottobre alle 15: 35. Agli operatori spaziali sono stati dati tre giorni di preavviso dell’imminente tempesta di plasma.

“Stiamo entrando in un periodo nei prossimi tre anni in cui vedremo molti rischi derivanti da eventi meteorologici spaziali proprio in un momento in cui diventeremo più dipendenti dalle risorse spaziali“, afferma la Space Industry Association dell’Australia (SIAA) il CEO James Brown. “Ci sono un sacco di problemi davanti e questo tocca molti settori diversi. Quindi c’è un sacco di pianificazione in corso“.

Cosa potrebbe succedere in futuro

Attualmente, l’industria spaziale australiana ha in orbita solo una manciata di questi dispositivi, sparsi tra le costellazioni in continua espansione lanciate dalle principali imprese internazionali.

“Siamo in una fase di ascesa solare, con un numero crescente di forti brillamenti e tempeste geomagnetiche”, afferma Bouya. “E questo significa problemi per tutti i sistemi tecnologici nello spazio”.

Era la prima volta che l’Australian Bureau of Meteorology aveva allertato il Regional Space Operations Center al Lot Quattordici di Adelaide di potenziali problemi in sospeso.

I problemi includono l’interferenza radio (designata con “R” e misurata su una scala da 1 a 5), ​​che impiega circa otto minuti per arrivare sulla Terra; tempesta di radiazioni (designata “S”), che può arrivare ovunque tra 20 minuti e diverse ore dopo un brillamento; e ci sono tempeste geomagnetiche (designate G) che possono richiedere ore o giorni per arrivare sulla terra.