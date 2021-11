Telegram X torna ad aggiornarsi e con la versione 0.24.2.1471 introduce, come spesso accade con un aggiornamento, una serie di interessanti novità tutte da scoprire.

Non si può dire che questo accada molto spesso sul client della popolare app di messaggistica, quindi vale la pena approfondire. Scopriamo insieme i dettagli.

Telegram X porta tante novità con il nuovo aggiornamento

Telegram X si aggiorna sul Google Play Store e accoglie tante novità riguardanti notifiche, chat, supporto multimediale, canali e non solo. Per esempio, possiamo trovare nuove impostazioni per le notifiche: ora si può scegliere da quali account riceverle, c’è ora una nuova opzione per archiviare o rendere mute le chat di utenti sconosciuti in modo automatico.

Sono anche stati apportati dei miglioramenti alle chat, con nuove animazioni, caricamenti più rapidi, scorrimento più fluido, anteprime dei link esterni in-app per alcuni siti, visualizzazione di un’anteprima dei canali privati tramite link di invito, contatori animati dei messaggi non letti, OpenMoji. Ora è possibile inviare fino a 10 file o audio in un singolo messaggio, possibilità di salvare album e gruppi di file media con un solo tocco.

E ancora, introdotti nuovi strumenti per gli amministratori: Slow Mode per limitare il numero di messaggi per un certo periodo di tempo, Auto-delete per distruggere automaticamente i messaggi dei membri, possibilità di trasferire la proprietà di gruppi, canali e bot. La lista è veramente lunga e comprende una grande quantità di novità. Se volete consultarle tutte in modo dettagliato potete fare riferimento al post pubblicato dagli sviluppatori.