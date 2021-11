Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco svelato ufficialmente un nuovo smartphone che punta davvero all’essenziale. Si tratta infatti del budget phone denominato Samsung Galaxy A03 Core. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Samsung presenta ufficialmente il nuovo budget phone Samsung Galaxy A03 Core

Samsung Galaxy A03 Core è il nuovo smartphone presentato ufficialmente in queste ore dal noto colosso sudcoreano. Come già detto, si tratta di un dispositivo che pensa all’essenziale, data la sua scheda tecnica non al top.

Sotto alla scocca, ad esempio, troviamo un processore octa-core, molto probabilmente il SoC Unisoc SC9863A, il quale è poi accompagnato da tagli di memoria non molto capienti, pari a 2 GB di RAM e 32 GB di storage interno (quest’ultimo comunque espandibile tramite scheda microSD).

Anche l’aspetto estetico e il design non puntano alla modernità, ma all’essenzialità. La parte anteriore ospita infatti un Infinity-V Display in risoluzione HD+ e con una diagonale da 6.5 pollici, mentre nel notch a forma di V è alloggiata una fotocamera anteriore da 5 megapixel. La parte posteriore, poi, ospita un singolo sensore fotografico da 8 megapixel posto in alto sul lato sinistro della backcover. È comunque presente una batteria piuttosto capiente da 5000 mAh, mentre la connettività supportata si ferma al 4G anche se è presente il supporto dual sim. Le colorazioni disponibili saranno invece Blue e Black.

Al momento non sono ancora stati comunicati i prezzi e la disponibilità sul mercato di questo nuovo smartphone di casa Samsung, ma vi terremo comunque aggiornati su un suo possibile arrivo anche in Europa.