A marzo, Psyonix ha annunciato una versione mobile di Rocket League, nota come Rocket League Sideswipe. È un gioco 2D che funziona meglio di quanto pensi, e ha iniziato a diffondersi in Oceania proprio oggi. Questo lancio segna l’inizio di una pre-stagione, con un lancio più ampio globale pianificato a breve, anche se non si sa esattamente quando ciò accadrà.

Il trailer di gioco sopra offre una rapida occhiata a Rocket League Sideswipe in azione. Come puoi vedere, è una versione 2D di Rocket League, in cui colpirai palle giganti con un’auto per farle cadere in porta. Nonostante i semplici controlli a due pulsanti, il gioco è in realtà piuttosto divertente.

Rocket League Sideswipe è disponibile solo in Oceania

Quelli in Oceania che prendono parte alla nuova pre-stagione potranno guadagnare XP in Sideswipe che consente di guadagnare XP extra nella versione console e PC di Rocket League. Quindi sembrerebbe che Epic stia già utilizzando un gioco per promuovere l’altro, il che non sorprende poichè spesso i giochi per dispositivi mobile finiscono per essere veicoli per marchi pubblicitari.

Tuttavia, nonostante il lancio di oggi in Oceania, non sappiamo ancora quando Rocket League Sideswipe verrà distribuito in più territori. Anche se Psyonix ha chiarito che il gioco arriverà a livello globale quest’anno, visto che ci rimane solo un mese e mezzo, penseresti che lo studio sappia già quando possiamo aspettarci che il gioco arrivi nei nostri territori specifici. Ovviamente, questo mistero lascia spazio a Psyonix per fare un altro annuncio per il gioco, mantenendo l’hype dei fan.

Se desideri pre-registrarti per ricevere un annuncio di rilascio il giorno del lancio di Rocket League Sideswipe, sentiti libero di accedere all’elenco del Play Store.