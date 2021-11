Secondo le ultime indiscrezioni dal prossimo 23 novembre 2021 l’operatore virtuale Kena Mobile, in occasione del Black Friday, potrebbe tornare a proporre il buono Amazon agli utenti che attiveranno un’offerta.

Attualmente questo ritorno è solo un’ipotesi, dato che il second brand di Tim non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione. Scopriamo insieme come ottenere il buono Amazon nel caso tornasse disponibile.

Kena Mobile riproporrà il buono Amazon per il Black Friday?

La nuova iniziativa di Kena Mobile dovrebbe arrivare, secondo alcuni rumors, da martedì 23 Novembre 2021 alle 10:00 e fino al 30 Novembre 2021 alle 10:00 e offrirà un buono Amazon dopo il primo rinnovo mensile dell’offerta. Questa iniziativa è dedicata a tutti i nuovi clienti che decideranno di passare a Kena attivando una nuova offerta dedicata, provenienti da determinati operatori.

La promozione, è valida solamente per l’acquisto online sul sito ufficiale o sull’Applicazione Kena e dunque non sarà disponibile per chi esegue le sottoscrizioni nei negozi e in altri canali di vendita. Il buono sarà utilizzabile sul sito Amazon.it per l’acquisto di qualsiasi prodotto, con la sola eccezione dei buoni regalo, e ogni partecipante nelle edizioni precedenti ha avuto diritto a ottenere un solo premio.

In ogni caso, il buono sarà fornito solamente dopo il primo rinnovo mensile dell’offerta. Non si conosce ancora il valore del buono Amazon e se queste ipotesi diventeranno realtà. Ci conviene attendere ancora qualche giorno per scoprire se le indiscrezioni si riveleranno esatte.