Iliad si conferma anche nel mese di Novembre l’operatore più conveniente nel rapporto tra costi e soglie di consumo garantite per le tariffe della telefonia mobile. Il provider mette sul piatto la sua ricaricabile più conveniente, l’oramai celebre promozione Giga 120. Tutti i clienti che sottoscrivono una nuova SIM avranno la possibilità di ricevere consumi senza limiti per chiamate, SMS e 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per gli utenti è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, il vincolo per attivare la Giga 120

La Giga 120 rappresenta una ricaricabile unica nel suo genere. Purtroppo però l’attivazione di questa promozione è molto più immediata per gli utenti che effettuano la portabilità del numero piuttosto che per gli abbonati che già hanno una SIM di Iliad. Il provider francese infatti non garantisce ai suoi clienti il servizio di cambio tariffa.

Nel momento della sottoscrizione di una ricaricabile con Iliad, gli abbonati accettano una piena corrispondenza che si viene a creare tra la tariffa in questione e la scheda SIM associata. Il vincolo è valido a tempo indeterminato.

Da tale condizione si evince che tutti coloro che in passato hanno sottoscritto la Giga 50 o Giga 40 allo stato attuale hanno più difficoltà a passare alla Giga 120, una tariffa più conveniente per soglie di consumo e per costi.

Tutti gli abbonati di Iliad che desiderano attivare la Giga 120 hanno la necessità di sottoscrizione di una nuova rete ed in maniera contestuale di procedere all’attivazione di un nuovo numero di telefono. Queste operazioni possono essere svolte anche attraverso il sito internet.