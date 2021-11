Honor ha recentemente presentato al mondo i nuovi MagicBook X14 e MagicBook X15, due notebook dalle prestazioni veramente incredibili, grazie sopratutto alla presenza dei processori Intel Core di decima generazione, raccolti all’interno di un corpo in alluminio sottilissimo.

Il design sta diventando sempre più importante per gli utenti che acquistano un nuovo notebook, per garantire la massima portabilità, Honor ha proposto i suddetti modelli con un corpo in alluminio leggero, il quale fornisce uno spessore di soli 15,9 millimetri per l’X14, ed un corrispettivo peso di 1,38 Kg. Il display è altresì sottilissimo, il FullView raggiunge solamente 4,8 millimetri su tre lati, con un rapporto schermo/corso dell’84%, per un’esperienza visiva coinvolgente ed una qualità superiore dell’immagine, senza dimenticarsi dell’apertura completa a 180 gradi.

Honor MagicBook: le specifiche

Sotto il cofano troviamo i processori Intel Core di decima generazione, in particolare Intel Core i5-10210U, con frequenza di clock massima di 4.2GHz, accoppiati con 16GB di RAM DDR4 Dual-Channel ed un SSD PCIe NVMe. Il sistema di raffreddamento, dotato di una ventola Supersized, consente una dissipazione del calore efficiente anche sui lunghi periodi.

La batteria, da 56 Wh, permette l’utilizzo del dispositivo fino a 13,2 ore per la sola riproduzione di contenuti e 11,3 ore per la navigazione; la ricarica è legata ad un caricatore fast charger da 65 watt, dal peso di soli 200 grammi, con passaggio dallo 0% al 70% in soli 60 minuti.

Entrambi i prodotti saranno in vendita dal 19 novembre 2021 sul sito ufficiale HiHonor.com, ai prezzi di 749,90 euro per la versione base di MagicBook X14 e di 649,90 euro per il MagicBook X15 (quest’ultimo presto arriverà anche su Amazon).