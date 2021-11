L’operatore virtuale Fastweb Mobile, solo ieri 15 novembre 2021 ha lanciato una nuova offerta, in occasione del black friday, denominata Mobile Light, attivabile da tutti gli utenti, che non necessità di convergenza con il fisso.

Questa nuova versione della Mobile Light sarà attivabile, salvo proroghe, fino al prossimo 30 novembre 2021. Andiamo a scoprire insieme il bundle completo.

Fastweb Mobile lancia la nuova versione della Mobile Light

Come appena anticipato Mobile Light è disponibile per tutti, sia per chi attiverà la sola SIM mobile, in caso di convergenza fisso mobile e per i già clienti di rete fissa, al nuovo costo di 5.95 euro al mese. Questa offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati fino in 5G.

Nel caso in cui l’utente effettui anche una convergenza con il fisso, questa offerta sarà attivabile solamente con il meccanismo Ricarica Automatica. In quest’ultimo caso ogni mese viene controllato se il credito residuo sulla SIM è sufficiente per rinnovare l’offerta e, in caso negativo, la ricarica viene addebitata sulla carta di credito o sul conto corrente bancario inserito.

L’altra novità per le offerte di rete mobile dell’operatore riguarderà la Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese, che da ieri propone 150 Giga di traffico dati invece dei 90 Giga standard anche per i nuovi clienti di rete fissa che la desiderano attivare. In questo caso l’offerta Fastweb Mobile potrà essere attivata solo indicando un metodo di pagamento tramite la Ricarica Automatica. Vi ricordo che quest’ultima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti e 150 Giga di traffico dati fino in 5G, il tutto sempre al prezzo di 7,95 euro al mese.