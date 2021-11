Euronics si avvicina lentamente al Black Friday 2021, lanciando una campagna promozionale veramente molto interessante, infarcita di offerte e di prezzi al ribasso, con i quali gli utenti possono dormire assolutamente sogni tranquilli.

Il risparmio è dietro l’angolo per tutti i consumatori sul territorio nazionale, anche se comunque le differenze di socio in socio sono notevoli, e non possono essere trascurate. La soluzione che descriveremo nel nostro articolo è da ritenersi attiva solamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Bruno, per le altre promozioni affidatevi al punto vendita più vicino alla vostra residenza.

Euronics: tutte le offerte del Black Friday

Euronics è assolutamente inarrestabile, la corrente campagna promozionale riesce a scontare un paio dei migliori prodotti in circolazione, a prezzi veramente ridottissimi, almeno in confronto al listino originario. Stiamo parlando della coppia Galaxy S21 e Galaxy S21+, i due top di gamma assoluti di casa Samsung, finalmente in vendita a cifre abbordabili, più precisamente corrispondenti a 699 e 745 euro.

Nell’eventualità in cui la richiesta fosse ancora troppo elevata per voi, sottolineiamo la presenza di Oppo Find X3 Neo, un terminale dalle prestazioni incredibilmente alte, commercializzato dall’azienda orientale a soli 599 euro, una cifra irrisoria in confronto a quanto effettivamente è in grado di offrire. Per ogni altra informazione in merito al corrente volantino Euronics, non perdetevi assolutamente le ultime offerte raccolte sul sito ufficiale, potrete scoprire i prezzi bassi e tutti gli sconti.