Netflix noleggia i film e serie tv da inserire da diversi fornitori come Warner Brothers, Sony o Disney sulla sua piattaforma, e inserisce di tanto in tanto qualche serie proprietaria. Le case concedono in licenza i titoli per intervalli di tempo limitati e quando il contratto è scaduto, il titolo se ne va dalla piattaforma.

Di seguito quindi, ecco la lista degli show cancellati che non vedremo piu’ a dicembre 2021:

1 dicembre

3 giorni per uccidere (2014)

Il racconto di un cavaliere (2001)

Accettato (2006)

Attraverso Grace Alley (2013)

Fuorilegge americani (2001)

Una vita incompiuta (2005)

Sei tu l’unico (stagioni 1-2)

Asu Mare 2 (2015)

Terra di battaglia (2000)

Beatitudine (1997)

Rompi 100 (2014)

Chal Bhaag (2014)

Cuoco (2014)

Pericolo chiaro e presente (1994)

Non spezzarmi il cuore 2 (2014)

Faraar (2015)

Scrittori di libertà (2007)

Glee (stagioni 1-6)

Elio (2015)

Ho ottenuto il collegamento (1998)

In Troppo Profondo (1999)

Ink Master (stagioni 1-2)

Lettere a Giulietta (2010)

Linea Walker (2016)

Un bambino da un milione di dollari (2004)

La figlia del mio capo (2003)

Never Back Down 2: The Beatdown (2011)

Ninja Assassino (2009)

Menta piperita (2018)

Espresso di ananas (2008)

Quigley giù sotto (1990)

Rake (stagioni 1-4)

Richard Pryor: dal vivo in concerto (1979)

Rima e ragione (1997)

Rotola con me (2017)

Stesso tipo di diverso come me (2017)

Scuola di roccia (2003)

Partenza (2008)

Shelby americano (2019)

Stargate SG-1 (stagioni 1-10)

Stato di avanzamento (2009)

Divoratore di anime (Stagione 1)

Talladega Nights: La ballata di Ricky Bobby (2006)

Il lavoro in banca (2008)

L’addio al nubilato (più stagioni)

L’esorcista 3 (1990)

Il bambino d’oro (1986)

Gli omicidi di Happytime (2018)

L’avvocato Lincoln (2011)

Il ficcanaso (2015)

Il fuorilegge Josey Wales (1976)

L’officina riparazioni (più stagioni)

Il violinista (2016)

L’intero nove iarde (2000)

Spie di Washington (stagioni 1-4)

Stelle Erranti (2019)

Mondo acquatico (1995)

Perché io? (2015)

2 dicembre

Fuori dalla telecamera con Sam Jones (2 stagioni)

Tempio (2017)

3 dicembre

Lost & Found Music Studios (stagioni 1-2) – Rimozione originale Netflix

Cosa sta lasciando Netflix il 4 dicembre?

l’ultimo og che lascia netflix

L’ultimo O.G. (Stagione 1-2)

Cosa sta lasciando Netflix il 5 dicembre?

grande vuoto di pietra che lascia netflix

Grande divario di pietra (2014)

L’ospite (2014)

6 dicembre

Nessun gioco Nessuna vita: Zero (2017)

Ombra (2018)

Cosa sta lasciando Netflix l’8 dicembre?

Prima di cadere (2017)

Manhunt: Giochi mortali (serie limitata)

triplo 9 netflix dicembre 2020

Triplo 9 (2016)

9 dicembre

Viene di notte (2017)

Il miglior Natale di Mariah Carey (2015)

La storia di Cuba Libre (2015) – Docuserie originali Netflix

10 dicembre

Buono e prospero (2017)

Cosa sta lasciando Netflix l’11 dicembre?

Upin & Ipin (Stagione 1)

12 dicembre