Il volantino Comet del Black Friday 2021 promette una lunghissima serie di sconti da pazzi, con prezzi sempre più bassi ed economici a cui è possibile affidarsi nel momento in cui si decidesse di mettere le mani sui migliori prodotti attualmente in circolazione.

Come suo solito, la corrente campagna promozionale risulta essere attiva pressoché ovunque in Italia, ciò sta a significare che gli ordini potranno essere effettuati sia in negozio che direttamente sfruttando l’e-commerce aziendale. Quest’ultimo, inoltre, prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’utente dovesse superare la quota limite di 49 euro di spesa complessivi, intesi anche come somma di più prodotti.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, vi aspettano i nuovi codici sconto e le offerte Black Friday in esclusiva assoluta.

Comet: quanti sconti e che prezzi bassi

All’interno del volantino Comet si possono scovare buonissime occasioni generali, le quali promettono un risparmio interessante anche sull’acquisto di smartphone di ultima generazione. I modelli da scegliere subito rientrano tutti nei 500 euro di spesa, e sono rappresentati dall’ottimo Xiaomi Mi 11i, un terminale considerato da molti come la più valida alternativa allo Xiaomi Mi 11, in vendita appunto a soli 499 euro.

Spendendo circa 100 euro in meno, il consiglio è di acquistare direttamente il Realme GT Master Edition, un modello di recentissima commercializzazione, con una forte propensione all’estetica, il cui prezzo si aggira attorno ai 399 euro. Maggiori dettagli ed informazioni in merito alla campagna promozionale di Comet, sono tutti raccolti in esclusiva sul sito ufficiale dell’azienda stessa.