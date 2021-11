Il volantino Carrefour lanciato nell’ultimo periodo raccoglie al proprio interno offerte inedite e mai viste prima d’ora, le quali riescono ad invogliare i clienti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, garantendo loro un risparmio che supera le aspettative presso le altre realtà del territorio.

La campagna promozionale resta perfettamente in linea con quanto apprezzato nelle scorse settimane, ciò sta a significare che ogni acquisto potrà essere completato solo ed esclusivamente recandosi personalmente in negozio, senza potersi minimamente affidare al sito ufficiale dell’azienda stessa. I clienti che spenderanno una cifra superiore ai 199 euro, inoltre, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Aprite subito questo link diretto al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, sono disponibili per voi nuovi codici sconto e le offerte Black Friday 2021 in esclusiva.

Carrefour: i prezzi sono ai minimi storici

Tantissimi sono gli smartphone in promozione da Carrefour, sebbene nella maggior parte dei casi l’attenzione sia stata rivolta verso la fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero modelli attualmente proposti in vendita a meno di 400 euro, con i quali gli utenti possono godere di discrete prestazioni generali.

Il terminale da non perdere assolutamente di vista è l’oppo A94, un prodotto con display AMOLED ed un discreto processore, disponibile all’acquisto a soli 279 euro, una cifra di tutto rispetto in confronto alla qualità generalmente offerta. In parallelo, sempre all’interno della medesima campagna, spiccano Oppo A53s e TCL 20Y, due prodotti estremamente interessanti, in vendita a meno di 200 euro. Le restanti promozioni disponibili da Carrefour, sono attive sul sito ufficiale.