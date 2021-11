Pare che non tutte le famiglie quest’anno potranno permettersi grandi acquisti durante il Black Friday. Purtroppo con il recente aumento prezzi sono tante le persone che non riescono nemmeno ad arrivare a fine mese, figuriamoci mettere da parte qualche risparmio per concedersi un acquisto in promozione. Tuttavia questa è una delle pochissime opportunità per cambiare cellulare, se ne avete la necessità. Quindi, se Black Friday è alle porte, le occasioni ghiotte che ci sono già non vanno lasciate. Ecco una guida all’acquisto del migliore smartphone sotto i 300 euro.

Black Friday: ecco gli smartphone migliori sotto i 300 euro

Partiamo da un’eccezione che conferma la regola. Nonostante il suo prezzo sia di poco superiore ai 300 euro, in occasione del Black Friday, vista anche la promo lancio, potrebbe scendere notevolmente di prezzo e trasformarsi in un best buy. Stiamo parlando dello Xiaomi 11 Lite 5 NE. Uscito da poco sul mercato, se scontato potrete portarvi a casa uno smartphone recente che per peso, connettività – visti 5G, NFC e WiFi 6 -, e dimensioni è davvero fantastico.

Passiamo ora a un altro smartphone di casa Xiaomi, il Redmi Note 10 Pro. Senza ombra di dubbio, per quello che offre e al prezzo che lo offre, resta un dispositivo imbattibile in assoluto. Con il suo display con refresh rate di 120 Hz, la ricarica rapida a 33W e il prezzo di 249,90 euro, ti strizza l’occhio senza vergogna.

Infine come non proporre tra i migliori smartphone sotto le 300 euro il OnePlus Nord CE 5G? Sarebbe stato un delitto da denunciare. 299 euro di pura tecnologia oltre a un design davvero incredibile da far invidia. Anche se non arriva a quello del Redmi Note 10 Pro, il suo display ha un refresh rate da 90 Hz, e non è davvero niente male. Performance davvero ben equilibrate rispetto al prezzo incredibilmente vantaggioso. Inoltre è compatibile con la tecnologia 5G, e non è poco.

Vi ricordiamo che, visto il periodo di sconti, i prezzi potrebbero essere ancora più bassi rispetto a quanto vi abbiamo segnalato in questo articolo. Inoltre, prestate molta attenzione ad acquistare solo sugli store ufficiali o gli shop online conosciuti. Infatti si stanno già diffondendo pericolose truffe online Black Friday di negozi virtuali fasulli.