La serie animata Arcane di Riot Games e Fortiche Productions si sta insinuando nella TOP 10 di Netflix.

I feedback su Arcane sono stati un po’ lenti ad arrivare (anche se con una dozzina di recensioni, ha un 100% su Rotten Tomatoes), e gli spettatori sono stati magnanimi assegnando un punteggio cosi alto considerando che sono usciti solo per i primi tre episodi della serie.

Arcane vanta un punteggio di visualizzazione del 98% su Rotten Tomatoes, ma ciò che ha davvero colto alla sprovvista è stato il suo punteggio di 9.4/10 su IMDB.

Per metterlo in un contesto, così com’è ora, questa è la serie originale Netflix più votata di sempre. Anche se il punteggio scende nel tempo man mano che arrivano più recensioni, ci sono molti modi per perdere questo primato.

Ecco la lista degli show che hanno fatto numeri simili

Ecco l’elenco delle serie e delle miniserie di Netflix che hanno ottenuto un punteggio simile:

Arcane: 9.4;

Last Dance: 9.1;

Quando ci vedono: 8.9;

Black Mirror: 8.8;

Narcos: 8.8;

Stranger Things: 8.7;

BoJack Horseman: 8.7;

House of Cards: 8.7;

Anne con un E: 8.7;

The Haunting of Hill House: 8.6;

Lo score potrebbe scendere

Anche una serie di successo amata dai giocatori e dagli spettatori abituali, The Witcher, ha guadagnato un punteggio del pubblico del 91% e un punteggio IMDB di 8.2.

Ovviamente le previsioni affermano che questo punteggio diminuisca con il passare del tempo, ma non si può sottovalutare quanto sia stata ben accolta questa serie.

Alcune previsioni pero’ lo vedono limitato, e gli analisti temono che venga interpretato piu’ come un adattamento animato di un videogioco che come una vera serie, e cio’ potrebbe limitare il suo pubblico. E per rispondere a una domanda comune: non c’e’ bisogno di sapere nulla di League of Legends per capire la serie, e molte persone che lo guardano non sapevano nemmeno che fosse basato su un gioco.