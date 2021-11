L’operatore WindTre ha recentemente apportato una modifica alla propria applicazione ufficiale, aggiungendo una nuova funzionalità che permette di gestire la propria connessione di rete fissa con alcuni modem specifici.

Nel dettaglio ora l’operatore permette di gestire alcuni modem attraverso la propria applicazione ufficiale, che si è aggiornata alla versione numero 8.12.0. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre aggiorna la propria applicazione con una novità

La descrizione che accompagna la propria applicazione nei vari Store digitali è ora cambiata e spiega brevemente come funziona la novità appena introdotta. Ecco la nota: “Da oggi potrai gestire il modem della tua rete domestica: controlla lo stato della connessione internet e la velocità in upload/download, visualizza i dispositivi connessi alla rete e personalizza la rete Wi-Fi. Aggiorna subito l’App per avere il massimo dei servizi e dei vantaggi riservati ai clienti WINDTRE“.

La nuova funzione è visualizzabile all’intero della home page dell’applicazione ufficiale, proprio sotto la denominazione della vostra offerta. Secondo quando detto dall’operatore arancione, la novità è attualmente disponibile solo per alcuni modelli di modem dell’operatore stesso, proprio come anticipato qualche istante fa. Si potrà quindi controllare lo stato della connessione internet e la velocità in download e in upload, visualizzare i dispositivi connessi alla rete e anche personalizzare la rete Wi-Fi.

Nel dettaglio, i router WINDTRE compatibili al momento con il servizio sono i seguenti: Zyxel DX5401-B0, AVM Fritz!Box 7490, Zyxel 8828, Zyxel 8825, ZTE H389Q, D-Link-5592, Sercomm WD300. La nuova funzione, per il momento, non sarà visibile agli utenti che utilizzano un apparato di propria scelta, detto anche modem libero.