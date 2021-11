Imbattersi in casi di tradimenti online è un qualcosa di sempre più frequente. Sono molte le persone che manifestano la propria infedeltà al proprio partner attraverso le conversazioni di WhatsApp. Non c’è da stupirsi, a questo proposito, se tante persone – in caso di marcato sospetto di tradimento – scelgono di spiare le chat del proprio lui o della propria lei.

WhatsApp, il trucco più efficace per spiare il partner

La pratica di spiare le conversazioni del partner su WhatsApp è oramai diffusissima. Tra i vari metodi, quello senza dubbio più popolare è anche quello più semplice: la lettura diretta dei messaggi attraverso lo smartphone del partner.

Nella sua semplicità, questo metodo presenta però alcune contraddizioni. E’ indubbio che tale sistema non sempre porta a risultati certi. C’è da considerare sempre che chi ha messaggi da nascondere, di regola, per aggirare anche il minimo sospetto tende a rimuovere ogni contenuto compromettente.

Una maggior riuscita può essere quindi garantita da un secondo metodo, che sfrutta i vantaggi della piattaforma desktop WhatsApp Web.

Utilizzando WhatsApp Web, gli utenti sono in grado di sincronizzare da smartphone ad un dispositivo fisso tutte le conversazioni online. Agli utenti, in base a tale dinamica, servirà quindi un semplice pc ed il possesso dello smartphone del proprio partner anche per pochi secondi, per copiare le chat.

Per effettuare la sincronizzazione dei messaggi sarà necessario utilizzare l’apposita funzione attraverso il menù Impostazioni. La copia delle chat avverrà in pochi secondi. Queste, inoltre, saranno anche aggiornate in maniera integrale ed in tempo reale.