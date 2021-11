I prezzi attivati da Unieuro all’interno del suo nuovo volantino Black Friday 2021 sono davvero assurdi, gli utenti sono finalmente prontissimi a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, sull’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati o richiesti del periodo.

Per avere la certezza di accedere alla campagna promozionale, è importante ricordare che gli acquisti potranno essere completati sia in negozio che recandosi personalmente sul sito ufficiale, il quale prevede anche la possibilità di richiedere la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro effettivi.

Aprite subito il link al nostro canale Telegram ufficiale per scoprire in esclusiva assoluta le offerte Amazon del Black Friday.

Unieuro: questi sono gli sconti da non perdere

La spesa da Unieuro è davvero ridottissima, con alcune piccole chicche da non lasciarsi assolutamente sfuggire, nell’ottica di cercare di spendere il minimo indispensabile. Il top di gamma da cui non togliere minimamente lo sguardo è il solito Samsung Galaxy S21, un prodotto che ancora oggi pare essere in grado di catturare gli utenti, data la richiesta finale di soli 649 euro.

Scendendo leggermente nella spesa finale, l’occhio cade su Oppo Find X3 Neo, validissima alternativa al precedente, sopratutto in termini di rapporto qualità/prezzo, in quanto la spesa corrisponderà a soli 549 euro. Non mancano anche soluzioni decisamente più economiche, tutte rappresentate da Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Galaxy A12, Oppo A53s, Oppo A74, Realme GT Master EDition, Xiaomi 11 Lite, Wiko Power U30 o Realme C21. Se vorrete approfondire la conoscenza della campagna, potete collegarvi al sito ufficiale.