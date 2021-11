Novembre è storicamente il mese del Black Friday, ma in alcuni casi le occasioni arrivano anche in anticipo. E’ questo il caso per gli operatori di telefonia mobile. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre mettono a disposizione di tutti gli abbonati una serie di offerte molto vantaggiose, ancor prima del Black Friday.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori offerte prima del Black Friday

I clienti che scelgono di passare a TIM, ad esempio, potranno sfruttare i vantaggi di una ricaricabile come la TIM Wonder. Questa promozione del gestore italiano garantisce consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS con 70 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Altrettanto vantaggiosa è l’occasione prevista da Vodafone per i suoi utenti. In risposta a TIM, il gestore inglese rilancia la sua proposta Special 100 Giga. I clienti che scelgono questa tariffa avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per internet.

Da non perdere è anche l’occasione che ha previsto Iliad per tutti i nuovi clienti. Il gestore infatti conferma la Giga 120. In opposizione a TIM e Vodafone, gli abbonati con nuova SIM targata Iliad riceveranno consumi infiniti per chiamate ed SMS con 120 Giga per navigare in internet.

Ultima promozione da non perdere è la WindTre Star+. I clienti che scelgono il provider arancione avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga internet. Il costo mensile per il rinnovo dell’offerta sarà sempre di 7,99 euro.