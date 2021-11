Una TikToker ha condiviso un hack per gli utenti in possesso di un iPhone che consente di salvare le foto scattate.

La TikToker in questione utilizza il software iOS 15 di Apple per trascinare e rilasciare le immagini da Google nell’apposita app foto del telefono. Milioni di utenti hanno visto e apprezzato il video rendendolo virale. Inserito da Katarina Mogus sotto il nome @katamogz, il breve video mostra il tentativo di salvare in blocco le foto di Kim Kardashian al Met Gala di quest’anno.

iPhone: metodo rapido per salvare blocchi di foto direttamente da Google

Il video inizia con la pagina aperta di Google Immagini e in sottofondo: “iOS 15 hack che non sapevi esistesse”. I video di questo genere sono diffusi e spesso catalogabili come clickbait più che reali consigli utili agli utenti. Tuttavia, non è questo il caso. Mogus mostra quindi come selezionare un’immagine per poi trascinarla nella parte inferiore del telefono, prima di aggiungerne altre facendo clic su di esse. Un modo molto più rapido per salvare in blocco le foto da Google rispetto a qualsiasi altro metodo. Sarà creato automaticamente un album che raccoglie tutte le foto salvate in questo modo.

L’utente TikTok hi_whats_up27 ha commentato “OMG ha cambiato la mia vita”, mentre Becky Harris ha detto “Ho mostrato ai miei amici questo video e si può fare da anni! Come facevo a non saperlo?” Il software iOS 15 è stato rilasciato il 20 settembre e in una revisione dell’aggiornamento, PC Mag ha dichiarato: “Anche se mancano le principali modifiche introdotte nella versione 14, iOS 15 è più un aggiornamento evolutivo, che aggiunge molte nuove funzionalità e miglioramenti per le app di Apple”.