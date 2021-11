Sembra ormai quasi tutto pronto per il lancio sul mercato del nuovo Galaxy A33 5G, uno dei nuovi medio-gamma che Samsung sta preparando per il 2022.

Nelle ultime ore il leaker Steve H ci ha fornito immagini e specifiche a monte del lancio. Andiamo a scoprire insieme qualche caratteristica che comporrà il nuovo dispositivo.

Samsung Galaxy S33 5G sta per arrivare, ecco alcune caratteristiche

Le immagini rilasciate solo qualche ora fa, mostrano il design di Galaxy A33 5G: posteriormente troviamo un modulo fotografico con ben 4 sensori e il flash LED, integrato in continuità con il resto della cover posteriore. Anteriormente vediamo invece un display Infinity-U con singola fotocamera anteriore. Il display di Galaxy A33 5G dovrebbe essere un Super AMOLED a risoluzione full HD+, con diagonale da 6,4″, mentre le dimensioni del dispositivo dovrebbero corrispondere a 159,7 x 74 x 8,1 mm.

Ci sarà una porta USB Type-C ma non il jack audio. Non vediamo nemmeno il sensore di impronte digitali, quindi o sarà sotto lo schermo oppure lateralmente. Il nuovo Galaxy A33 5G dovrebbe arrivare sul mercato nelle colorazioni arancione, azzurro, nero e bianco. La presentazione del dispositivo dovrebbe avvenire nelle prime settimane del 2022, probabilmente entro gennaio stesso.

Ovviamente non è l’unico dispositivo atteso per il prossimo 2022, ci saranno anche i nuovi top di gamma quali Galaxy S22, Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Fold 4, anche se di quest’ultimi non abbiamo ancora ricevuto caratteristiche specifiche. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire maggiori dettagli.