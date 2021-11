Come ormai saprete anche il colosso Realme ha lanciato l’idea di creare una propria TV Stick con Google TV. Fino ad ora non sapevamo con precisione la tempistica della data di lancio.

Oggi, nonostante ancora non abbiamo una data precisa, possiamo dirvi che arriverà prima di quanto abbiamo immaginato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Realme TV Stick arriverà prima del previsto

Nelle ultime ore è arrivata una conferma da parte del colosso dell’arrivo della propria TV Stick in Europa. L’azienda ha anche rivelato che lo Stick TV in questione sarà disponibile in due diverse versioni, la 4K TV Stick e la 2K TV Stick. La differenza tra le due è ovviamente data dalla risoluzione che, come avrete potuto intuire sarà di 4K per la prima e di 2K per la seconda, e ovviamente sarà data anche dal prezzo.

Proprio a proposito di quest’ultimo tassello, già in precedenza avevamo mostrato i nostri dubbi circa il mantenimento della corrispondenza in euro delle 3.999 rupie indiane. Infatti, a livello di costi quelli che ci riguardo dovrebbero aggirarsi intorno ai 54,99 euro per la variante 2K e 69,99 euro per quella 4K.

Il suo arrivo dovrebbe anche essere imminente, dal momento che l’annuncio ufficiale sarà effettuato nel corso del prossimo mese. Una data ben precisa non è ancora possibile saperla, ma rallegrerà certamente apprendere del suo effettivo sbarco nel mercato europeo, e quindi anche italiano. Non vediamo l’ora di vederla con i nostri occhi.