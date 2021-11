Da un po’ di tempo avevamo lasciato le avventure della famiglia Robinson dello spazio alla seconda stagione. Da parte dei fan c’era molta attesa per capire cosa sarebbe successo a questa serie TV Netflix. Ora finalmente sono arrivate notizie buone, sotto un certo punto di vista, ma brutte dall’altro. Volete sapere il perché? In pratica Netflix ha da poco pubblicato il trailer dell’ultima stagione di Lost in Space 3. Scopriamo insieme data di uscita, trama e cast.

Netflix: Lost in Space 3 sarà il finale di stagione della serie TV

Purtroppo sì, Lost in Space 3 concluderà per sempre il ciclo degli episodi di questa serie TV Netflix che ha fatto innamorare il pubblico alla moderna famiglia Robinson dello spazio. Basata sull’omonima serie degli anni ’60, questa famiglia non finisce naufraga su un’isola vedendo affondare la nave sulla quale stavano a bordo, bensì su un pianeta sconosciuto nello spazio, precipitando a causa di un guasto della loro astronave.

Scopriamo insieme qual è la trama dell’ultima stagione di Lost in Space, la terza, proprio dalla sinossi ufficiale pubblicata da Netflix in occasione dell’uscita degli ultimi episodi:

“Nuovi pericoli e nuove avventure attendono la famiglia Robinson. Con la Jupiter 2 bloccata su un misterioso pianeta oceanico e privi del supporto dell’amato robot, i Robinson devono unire le forze, insieme alla malvagia e manipolatrice dottoressa Smith e all’affascinante Don West, per tornare sulla Resolute e riunirsi con gli altri colonizzatori. Ben presto però si rendono conto che non tutto è come sembra. Mentre cercano il modo per rintracciare il robot e un passaggio sicuro per Alpha Centauri, devono affrontare una serie di nuove e incredibili minacce e sorprendenti scoperte, ma nulla impedisce ai Robinson di proteggere la loro famiglia: sopravvivere, del resto, è la loro specialità“.

Lost in Space 3: data di uscita e cast

Lost in Space 3 uscirà a catalogo Netflix il 1° dicembre 2021, qualche giorno prima de La Casa di Carta 5. Quindi manca meno di un mese a che questa serie TV dirà addio alle sue puntate. Infatti, con rammarico dei fan, come abbiamo già detto, sarà il finale di stagione. Ma chi parteciperà al cast?

Molly Parker interpreterà Maureen Robinson, Toby Stephens, invece, John Robinson. Poi avremo Maxwell Jenkins nei panni di Will Robinson e Taylor Russell nei panni di Judy Robinson. Mina Sundwall invece interpreterà il ruolo di Penny Robinson e Ignacio Serricchio quello di Don West. Infine Brian Steele sarà The Robot.