Si sono mosse alcune voci secondo cui la versione multiplayer free-to-play di Halo Infinite sarà oscurata all’inizio del 15 novembre. Nate the Hate, un influencer che copre e discute frequentemente fughe di notizie e dettagli interni su Nintendo e Nintendo Switch, è arrivato persino a confermare che il multiplayer di Halo Infinite verrà lanciato il 15 novembre.

“Quale modo migliore per celebrare l’anniversario di Xbox che con una sorpresa di compleanno”, ha detto in un recente Tweet. “Posso confermare e condividere con voi oggi che il multiplayer di Halo Infinite sarà disponibile lunedì 15 novembre. Preparatevi, spartani.”

È difficile dire se la conferma di Nate the Hate sia credibile o meno, ma rilasciare il multiplayer di Halo Infinite all’inizio del 15 novembre come sorpresa avrebbe senso a causa del fatto che il 15 novembre è il 20esimo anniversario di Halo: Combat Evolved, l’originale gioco che ha dato il via al franchise e ha portato il marchio Xbox alla ribalta.

Tutti pronti per gli auguri

Halo: Combat Evolved (e Halo in generale) è spesso considerato uno degli sparatutto più importanti mai realizzati, poiché innovazioni come il sistema di caricamento delle due armi e il matchmaking online su console hanno le loro radici nei 20 anni di storia di Halo. Pertanto, non saremmo scioccati se Microsoft e 343 Industries volessero rilasciare il multiplayer per l’ultimo gioco di Halo in una data così speciale. Alla fine, però, dovremo aspettare e vedere se le voci sono vere.

Ufficialmente, l’esperienza completa di Halo Infinite è prevista per il rilascio l’8 dicembre 2021 su Xbox Series X, Xbox Series S, console Xbox One e PC Windows. Il multiplayer sarà free-to-play, ma la campagna costa 60 euro. I preordini di Halo Infinite sono gia’ disponibili se desideri prenotare la tua copia in anticipo.

La fonte originale di questa storia, Nate the Hate, ha successivamente dichiarato che il rilascio anticipato del multiplayer di Halo Infinite è stato posticipato a una data successiva a novembre. Questa modifica dell’ultimo minuto arriva pochi giorni prima della data di lancio originariamente prevista. Tuttavia, secondo l’influencer, le notizie sull’uscita del multiplayer potrebbero essere annunciate il 15 novembre.