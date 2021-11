Il volantino Euronics che avvicina gli utenti all’ormai imminente Black Friday 2021, è ricchissimo di occasioni che possono far girare letteralmente la testa a tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per acquistare nuovi prodotti di tecnologia, oltre che smartphone.

La campagna promozionale ripercorre tutte le aspettative e le richieste della community, scontando i migliori dispositivi in circolazione. Per avere la possibilità di godere dei medesimi sconti, tuttavia, è importante ricordare che sarà strettamente necessario recarsi quanto prima in uno dei negozi di proprietà del socio Euronics Bruno, non sul sito ufficiale o da altre parti.

Le offerte Black Friday 2021 sono in esclusiva sul nostro canale Telegram, scopritele subito iscrivendovi qui.

Euronics: attenzione ai nuovi sconti, sono assurdi

Tantissimi sconti attendono gli utenti direttamente da Euronics, i prodotti in promozione prevedono difatti la possibilità di godere di riduzioni importanti su ogni singolo acquisto effettuato, anche nel caso in cui si tratti di terminali di fascia alta. Per quanto riguarda la telefonia mobile, ad esempio, ecco arrivare i Galaxy S21 e S21+, entrambi in vendita a 699 e 745 euro.

Volendo invece restare sempre nello stesso segmento, anche prestazionale, ma spendendo un po’ di meno, l’occhio cade irrimediabilmente su Oppo Find X3 Neo, un terminale che non ha davvero nulla da invidiare ai suddetti, presentando un prezzo finale di soli 599 euro.

Maggiori dettagli in merito al volantino Euronics sono disponibili per tutti voi sul sito ufficiale, ricordando comunque le varie limitazioni che abbiamo discusso in precedenza nell’articolo stesso, le quali purtroppo vincolano di molto gli acquisti finali.