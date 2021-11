Il risparmio da Esselunga è davvero assurdo ed incredibile, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su una selva di sconti interessanti, tutti conditi con prezzi sempre più bassi ed economici, almeno in confronto ai listini del periodo corrente.

La campagna promozionale descritta nell’articolo è da considerarsi valida in esclusiva nei singoli negozi sul territorio, gli ordini non potranno in nessun modo essere completati recandosi sul sito ufficiale, o comunque da altre parti in Italia. Coloro che vorranno approfittare delle migliori offerte, inoltre, dovranno ricordarsi che le scorte hanno tiratura estremamente limitata, potrebbero purtroppo terminare molto prima del previsto.

Esselunga: tutte le offerte da non perdere

Sconti pazzi attivati da Esselunga nel periodo corrente, la campagna promozionale prevede infatti la possibilità di mettere le mani direttamente su uno dei migliori smartphone in circolazione, almeno per quanto riguarda la fascia medio-bassa della telefonia mobile.

Il prodotto in vendita è l’Oppo Find X3 Lite, un modello presentato come la versione entry level della nuova serie Oppo Find X3, ma comunque infarcito di specifiche da terminale di fascia superiore, rispetto ai 299 euro richiesti per l’acquisto.

I suoi punti di forza sono rappresentati da una batteria da 4300mAh con ricarica rapida a 65 watt, affiancata da un display da 6,4 pollici di diagonale con qualità AMOLED e risoluzione FullHD+, nonché processore Qualcomm Snapdragon 765G, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non bisogna assolutamente dimenticarsi del comparto fotografico composto da 4 sensori differenti, ed un sensore anteriore da ben 32 megapixel.