Il volantino coop e ipercoop nasconde al proprio interno offerte davvero shock, con le quali i consumatori si ritrovano davvero a poter approfittare di prezzi sempre più bassi ed economici, anche applicati su modelli già effettivamente poco costosi.

La campagna promozionale che andremo a descrivere nell’articolo, non si allontana da tutte le precedenti delle stesse aziende; in altre parole, gli acquisti potranno essere completati solamente recandosi personalmente in negozio, e solamente in rari casi gli stessi prezzi sono stati attivati online sul sito ufficiale (il quale comunque prevede la spedizione gratuita al superamento dei 19 euro).

Coop e Ipercoop: che occasioni per tutti gli utenti

I prezzi attivati da Coop e Ipercoop raggiungono livelli molto bassi, anche nel momento in cui il consumatore decide di affidarsi direttamente al mondo Apple. In questo caso, infatti, risultano essere disponibili un paio di modelli assolutamente interessanti, sebbene non propriamente recentissimi: iPhone 7 e iPhone SE 2020. Entrambi in vendita a meno di 400 euro, promettono all’utente finale ottime prestazioni generali, e la possibilità di entrare di diritto nell’ecosistema Apple, senza pagare poi così tanto.

Per quanto riguarda il mondo Android, invece, da notare la presenza di alcuni prodotti altrettanto interessanti, ma più economici, quali sono galaxy A21s, Realme C21 o Xiaomi Redmi 9A, in questo caso in vendita ad un prezzo massimo di 200 euro. La campagna promozionale completa può essere sfogliata aprendo quanto prima il sito ufficiale.