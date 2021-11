Un asteroide vicino alla Terra noto come Kamo`oalewa potrebbe essere un pezzo di Luna, secondo alcuni scienziati. Kamo`oalewa fa parte di un misterioso e poco compreso insieme di oggetti chiamati quasi-satelliti. È un asteroide che orbita intorno al Sole ma rimane vicino alla Terra.

Come tutti gli oggetti della stessa categoria, Kamo`oalewa è difficile da osservare. Sebbene sia relativamente vicino alla Terra – si avvicina a 9 milioni di miglia di distanza – è anche molto debole, circa 4 milioni di volte più scuro di una stella percepita debolmente al chiaro di luna. In effetti, Kamo`oalewa può essere vista solo per poche settimane, ogni aprile. Inoltre, servono attrezzature apposite per osservarlo date le dimensioni piuttosto ridotte.

Asteroide sempre più vicino alla Terra potrebbe essere un pezzo di Luna

Lo spettro di luce, osservato durante l’analisi dettagliata dell’asteroide, corrisponde alle rocce che sono state riportate dalla Luna con le missioni Apollo della Nasa. Dunque, si è quasi certi che questo asteroide sia un vero e proprio pezzo di Luna. Gli scienziati non sanno ancora in che modo si è staccato dalla superficie d’origine. Un altro indizio sulle origini dell’oggetto è il modo in cui l’asteroide si muove nello spazio. La sua orbita attorno al Sole è molto simile a quella della Terra, anche se con una leggera inclinazione.

“È molto improbabile che un asteroide vicino alla Terra si sposti spontaneamente in un’orbita quasi satellitare come quella di Kamo`oalewa”, spiega Renu Malhotra, coautore dello studio. “Non rimarrà in questa particolare orbita per molto tempo, solo circa 300 anni nel futuro, e stimiamo che sia arrivato in questa orbita circa 500 anni fa”.