I clienti WindTre avranno l’opportunità di vivere un altro weekend da paura. L’azienda italiana ha lanciato una pazzesca promo per sabato 13 e domenica 14 novembre.

“Il weekend con WINDTRE vale di più, navighi gratis e senza limiti!“. Così il lancio ufficializzato dall’azienda di Rho. Promozione disponibile con attivazione automatica per i clienti mobili privati , ad eccezione dei clienti con offerta solo internet attiva, per la navigazione dal proprio Smartphone.

L’offerta si attiva automaticamente, senza necessità di alcun intervento da parte del cliente e si disattiva al termine del periodo promozionale. Il messaggio dice: “Promozione valida solo per le connessioni realizzate in Italia in copertura 5G e 4G/LTE, HSDPA, UMTS, EDGE o GPRS con esclusione delle connessioni GSM e del traffico da un access point blackberry.net. È esclusa la navigazione nei paesi dell’UE e in qualsiasi altro paese estero”.

Quasi tutti i clienti WindTre potranno beneficiare della giga promo, esclusi quelli con un’offerta solo internet attiva. La promo partirà dalla mezzanotte del 13 novembre alle 23:59 del 14. I GB inclusi in qualsiasi offerta attiva non verranno consumati, né verrà addebitato alcun costo per le connessioni internet effettuate da clienti sprovvisti di opzioni con GB inclusi. “Da lunedì 15 novembre 2021 sarà ripristinata la preesistente condizione di consumo dati e si potrà verificare il consumo dati”.

Cosa cambia rispetto alle altre promo

La velocità di navigazione effettiva varia a seconda di molti fattori come la tecnologia di rete, la copertura, l’intensità del traffico e il dispositivo utilizzato. “Traffico internet illimitato a meno che il servizio non venga utilizzato in contrasto con i criteri di buona fede e correttezza”. dice il messaggio.

I clienti WindTre non dovranno effettuare alcuna operazione, la promo è automaticamente disponibile per il traffico in Italia e per tutti i clienti mobile, i privati, ad eccezione dei clienti con offerta solo internet attiva. Nessuna richiesta.

La promozione è valida solo in Italia, non all’estero, non utilizzabile per i possessori di SIM sospese e per chi non ha credito sulla propria carta. Non per chi esaurisce il jig, che potrà navigare normalmente nelle giornate del 13 e 14 novembre 2021. Dal 15 novembre 2021 torneranno attive tutte le condizioni preesistenti.g