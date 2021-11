Vodafone riprende i suoi vecchi clienti con 3 offerte Special da 70 e 100GB

Bisognerebbe solo staccargli i ripetitori per fargli un torto e magari togliergli qualche utente. Stiamo parlando di Vodafone, un gestore che ormai non teme concorrenza vista la sua grandezza in giro per tutto il continente europeo.

Il gestore ora però vuole battere tutti recuperando i suoi vecchi clienti, i quali questa volta potrebbero rientrare grazie a tre offerte strepitose. Si tratta di alcune soluzioni Special.

Vodafone: questi sono i migliori metodi per richiamare i vecchi utenti, ritornano le Special

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited