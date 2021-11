Il nuovo volantino Trony è davvero uno dei migliori che abbiamo mai visto nell’ultimo periodo, gli utenti si ritrovano a poter ricevere uno sconto del 100% sull’acquisto di uno dei migliori prodotti in circolazione, senza doversi preoccupare della localizzazione nazionale.

La campagna promozionale ripercorre chiaramente quanto di buono visto nel corso delle ultime settimane, offrendo al cliente la possibilità di godere di prezzi bassi ovunque sul territorio, ma non sul sito ufficiale stesso. In aggiunta, lo ricordiamo, è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, solo al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Coloro che vorranno scoprire in esclusiva i codici sconto Amazon, e riceverli gratis sul proprio smartphone, dovranno iscriversi subito qui.

Trony: quanti sconti speciali per tutti i gusti

Il meccanismo che regola la campagna promozionale di trony lo avevamo già visto ed apprezzato in passato, per questo motivo molti utente stavano attendendo con ansia l’aggiornamento del volantino, nella speranza ultima di rivederlo.

Per entrare di diritto nella soluzione corrente, il cliente è obbligato ad acquistare almeno uno dei seguenti modelli: televisore dal prezzo superiore ai 499 euro, grande elettrodomestico da almeno 399 euro o piccolo elettrodomestico in vendita a più di 69 euro.

Superato lo step iniziale, la strada appare in discesa, poiché comunque sarà possibile decidere di aggiungere un secondo modello, con una riduzione finale del 50% sul prezzo del meno caro; in alternativa aggiungendone due, per un totale di tre, la riduzione raggiungerà il 100% del valore effettivo del meno caro del trittico di prodotti effettivamente selezionati ed aggiunti al proprio carrello.