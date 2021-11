Uno dei più grandi pericoli a cui ogni utente di Android è costantemente sottoposto e senza ombra di dubbio quello dei malware, questi piccoli programmi malevoli infatti cercano di insediarsi all’interno dei dispositivi per carpire tutti i dati contenuti all’interno delle memorie, i quali vista la profonda integrazione nel tessuto sociale dei device, possono avere un valore decisamente importante.

Ma cosa accadrebbe se hai malwares unissimo la metodologia fishing? È bene, il risultato è certamente un abominio tutto ai danni degli utenti, i quali non si ritroverebbero a dover affrontare solo la problematica malwares ma anche il metodo fraudolento del fishing che induce in errore chiunque si trova a leggere.

Ed è proprio quanto sta accadendo ultimamente alla community italiana la quale si ritrova a dover tirare i conti con un nuovo sms il quale però non punta a rubare le vostre credenziali, ben sia ninfetta Harvey con il malware FluBot.

Delivery malevola

Un nuovo sms malevolo sta circolando all’interno della comunità italiana, come potete ben leggere esso avvisa di una problematica a tema delivery per risolvere accedendo presso ad un apposito link, quel link però rimanda ad una pagina malevola all’interno della quale il malware free bot verrà automaticamente scaricato e poi installato all’interno del dispositivo con una pesante compromissione della privacy di chi ne cade vittima.

Il consiglio che vi diamo è di contestualizzare quello che leggete, se non aspettate nessun pacco qualcosa non torna, dunque se dovesse incappare in un sms come questo cestinatelo immediatamente senza pensarci due volte.