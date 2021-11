Il Black Friday 2021 di MediaWorld è ufficialmente arrivato ed ha portato con sé alcuni dei migliori sconti in circolazione, i quali possono effettivamente garantire ai consumatori finali, riduzioni di prezzo importanti rispetto ai listini del periodo corrente.

Per spendere poco con MediaWorld non sarà necessario seguire operazioni particolarmente complesse o difficili, basterà infatti decidere di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure di affidarsi al sito ufficiale dell’azienda, il quale provvederà a consegnare (a pagamento) la merce presso il proprio domicilio. Il Tasso Zero, invece, potrà essere richiesto nel momento in cui la spesa dovesse superare il valore limite di 49 euro.

MediaWorld: quante occasioni e che prezzi bassi

I due prodotti da non perdere assolutamente di vista da Mediaworld sono Samsung Galaxy S21 e Apple iPhone 12 Pro, una coppia di modelli di altissima qualità generale, i quali promettono ai consumatori la possibilità di accedere a prestazioni mai viste prima d’ora. I prezzi sono ridotti rispetto ai listini originari, sebbene in alcune occasioni appaiano essere ancora elevati, corrispondendo a 699 e 1099 euro.

Nel momento in cui si volesse ridurre la spesa finale, il consiglio è di acquistare un terminale non più recentissimo, di conseguenza deprezzato data la presenza prolungata sul mercato. Nel volantino MediaWorld si trovano Galaxy S20 FE, Xiaomi redmi Note 10S, Oppo A53s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Wiko Power U10 o anche Samsung Galaxy A12, solo per citarne alcuni.