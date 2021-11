Siete pronti al gran finale di stagione de La Casa di Carta, la nota serie TV Netflix che ha saputo appassionare milioni di fan in tutto il mondo? Il titolo più famoso in assoluto è arrivato al suo epilogo e con gli ultimi 5 episodi, in uscita il 3 dicembre sul catalogo del colosso americano, dirà addio al suo pubblico. Cosa succederà durante questa fase finale della rapina alla Banca di Spagna? Scopriamo insieme, grazie al nuovissimo trailer pubblicato pochi giorni fa da Netflix, cosa dobbiamo aspettarci dal Volume 2 de La Casa di Carta 5.

La Casa di Carta 5: il nuovo trailer rivela la trama degli ultimi episodi

Grazie al nuovissimo trailer, realizzato in occasione dell’uscita del Volume 2 de La Casa di Carta 5, oggi sappiamo cosa possiamo aspettarci dalla trama degli ultimi cinque episodi. Pubblicato da Netflix qualche giorno fa, ci rivela un Professore che, così come sarà durante il finale di stagione, non lo abbiamo mai visto.

Álvaro Morte, alias il Professore, non solo entrerà in scena, ma si lancerà nel bel mezzo dell’azione rischiando la sua vita per ognuno che fa parte della sua banda. Infatti, i superstiti che non sono ancora caduti, a causa della violenza estrema dello pseudo esercito spagnolo, si trovano alle strette braccati dall’esercito stesso e dalle forze speciali della Polizia.

Colpo di scena, a bordo in Volkswagen Maggiolino rosso tuta della banda, il Professore entrerà all’interno della banca scortato dalla Polizia di Spagna. Quest’ultimo dettaglio ci rivela qualcosa di significativo in merito alla trama. Infatti, secondo alcune ipotesi, pare che questo sarà la il suo secondo ingresso, quello ufficiale, nell’istituto di credito. Molti credono che prima abbia stabilito un accordo con le forze dell’ordine.

Di una cosa siamo certi. In tutti gli episodi delle precedenti stagioni de La Casa di Carta, il Professore non ha mai agito senza avere un piano ben preciso. Quindi aspettiamoci un colpo di scena dietro l’altro.