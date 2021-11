Iliad lancia una nuova campagna di promozioni low cost per questo mese di Novembre. Il provider francese si conferma leader nel campo della telefonia mobile in Italia grazie ad una serie di promozioni molto vantaggiose per soglie di consumo e prezzi. La migliore iniziativa per gli utenti resta la Giga 120. I clienti che scelgono questa ricaricabile si troveranno a pagare una quota mensile di 9,99 euro con un pacchetto previsto in consumi infiniti per chiamate ed SMS più 120 Giga per internet.

Iliad, le migliori occasioni online di Novembre

La Giga 120 non è però la sola ricaricabile che gli abbonati di Iliad potranno sottoscrivere in queste settimane: a disposizione del pubblico ci sono infatti altre due iniziative come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 ha sostituito a listino la tariffa Giga 50. I clienti che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con la presenza di 80 Giga per navigare in internet. Gli utenti che scelgono questa tariffa avranno inoltre anche 6 Giga per la connessione roaming dai paesi UE. Il prezzo previsto per il rinnovo è di 7,99 euro.

Altra promozione molto vantaggiosa per gli utenti che intendono attivare una SIM con Iliad è la Giga 40. In questo caso è confermato il prezzo della storica ricaricabile in 6,99 euro ogni trenta giorni. I clienti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 40 Giga per la connessione di rete.

Gli utenti che optano per una di queste due ricaricabili dovranno aggiungere una quota di 10 euro per il rilascio della SIM.