Expert strapazza le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica con una campagna promozionale che gli permette di godere di sconti veramente interessanti, applicati sui migliori prodotti attualmente in circolazione.

Il volantino riprende quanto visto in precedenza presso la medesima azienda, i prezzi attivati sono da considerarsi validi su tutto il territorio nazionale, oltre che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Gli utenti che decideranno di completare l’acquisto affidandosi all’e-commerce, potranno ricevere la merce presso il proprio domicilio, a patto che siano disposti a pagare le spese di spedizione.

Expert: attenzione ai nuovi sconti, i prezzi sono sempre più economici

Con il volantino Expert non si scherza assolutamente, sebbene comunque la sua attenzione si sia rivolta perlopiù ad una fascia di prezzo che non supera i 499 euro, con la sola eccezione rappresentata da Xiaomi 11T Pro, un prodotto attualmente in vendita alla cifra finale di 699 euro. Per il resto sono tutti terminali che propongono ottime prestazioni, chiedendo in cambio un esborso tutt’altro che elevato.

I modelli che sarà possibile acquistare da Expert sono Oppo A54, TCL 20S, TCL 20SE, TCL 20R 5G, Xiaomi Redmi 10 e Oppo Reno6, il migliore di tutto l’elenco appena raccontato. Indipendentemente da quale verrà acquistato, ricordiamo comunque che è prevista la variante no brand con annessa la solita garanzia della durata di 2 anni, con validità a partire dalla data d’acquisto, da esercitare sempre nelle medesime location.