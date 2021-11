Il volantino Euronics ha in serbo per gli utenti italiani ottime offerte generali, che puntano a far risparmiare ingenti quantitativi di denaro, in confronto ai listini attuali, composti più che altro da prezzi che superano le aspettative e le possibilità economiche di molti.

La campagna promozionale corrente, come al solito del resto, risulta essere attiva solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici sparsi sul territorio; attenzione però, va ricordato che le soluzioni potrebbero differire di socio in socio, quella descritta nell’articolo è da ritenersi valida solamente per le location di proprietà Euronics Bruno, non sarà possibile fruire degli stessi prezzi altrove in Italia.

Euronics: quante occasioni e che prezzi bassi

La spesa da Euronics è davvero ridotta ai minimi termini, grazie sopratutto ad un paio di offerte da non perdere assolutamente di vista, nell’ottica di raggiungere il più elevato livello di risparmio possibile, senza importanti rinunce sulla qualità generale. I top di gamma coinvolti nella campagna sono una coppia prodotta da Samsung, stiamo parlando di Galaxy S21+ e Galaxy S21, rispettivamente in vendita a 745 e 699 euro.

Sempre restando nella fascia alta della telefonia mobile, ma rinunciando in parte alle prestazioni, l’occhio cade indiscutibilmente su Oppo Find X3 Neo, un terminale da poco lanciato sul mercato nazionale, ma salito alla ribalta per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. La richiesta attuale si aggira attorno ai 599 euro, sempre per la variante completamente sbrandizzata e con garanzia di 24 mesi.