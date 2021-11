Il volantino Esselunga punta a diventare presto uno dei più importanti punti di riferimento per il pubblico italiano, a conti fatti rappresenta la migliore campagna promozionale per acquistare uno smartphone Oppo economico.

Per approfittare dell’incredibile riduzione applicata dall’azienda, il cliente deve necessariamente recarsi personalmente in un negozio fisico, entro la data limite prevista dalla campagna, a patto comunque che le scorte non siano terminate anzitempo. In questo caso, mettetevi pure il cuore in pace, poiché non verranno effettivamente ristabilite, non potrete più completare l’acquisto.

Esselunga: quanti sconti assurdi nel volantino

Con Esselunga i prezzi sono davvero ai minimi storici, la campagna promozionale attuale propone all’utente la possibilità di mettere le mani su Oppo Find X3 Lite, un terminale presentato al pubblico nel corso della Primavera 2021, e caratterizzato oggi da prestazioni che lo rendono ancora più che speciale, oltre per il prezzo finale di vendita di soli 299 euro.

La scheda tecnica lo descrive perfettamente come un prodotto da capogiro, infatti dispone di un display AMOLED da 6,4 pollici di diagonale, un processore octa-core Snapdragon 765G, affiancato da 128GB di memoria interna e 8GB di RAM, nonché una quadrupla fotocamera posteriore, suddivisa in una principale da 64, una grandangolare da 8 megapixel, a cui si aggiungono macro e effetto bokeh, per finire con una incredibile batteria da 4300mAh che supporta la ricarica rapida a 65 watt.

L’acquisto potrà essere completato solo ed esclusivamente in negozio, salvo esaurimento anticipato delle scorte.