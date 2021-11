Un’altra ondata di COVID-19 si sta diffondendo in tutta Europa, stabilendo nuovi record in alcuni paesi.

I record di contagi giornalieri sono stati infranti negli ultimi giorni in Germania, Paesi Bassi e Austria. Nonostante i decessi per COVID-19 siano molto diminuiti rispetto allo scorso anno in molti paesi europei, la Russia, con appena un terzo della sua popolazione vaccinata, ha visto un aumento costante in due mesi e ora è al primo posto se si contano le morti totali per coronavirus dall’inizio.

Il governo dei Paesi Bassi ha annunciato venerdì che il paese tornerà a un blocco parziale a partire da sabato nel tentativo di rallentare la diffusione dei casi di coronavirus.

Il rapporto COVID-19 dell’Organizzazione mondiale della sanità per la settimana terminata il 7 novembre ha mostrato che l’Europa, inclusa la Russia, è stata l’unica regione con un aumento dei decessi per virus, in crescita del 10%. Nel complesso, i nuovi casi di coronavirus sono in calo nella maggior parte del mondo, ma sono aumentati del 7% in Europa e del 3% in Africa.

La scorsa settimana, il direttore dell’OMS per l’Europa, il dottor Hans Kluge, ha affermato che la regione “è tornata all’epicentro della pandemia, dove eravamo un anno fa”.

Un virologo della Warwick Medical School nel Regno Unito, Lawrence Young, ha detto a Reuters che l’ultima ondata è un’altra dura lezione per l’Europa. “Se c’è una cosa da imparare da questo è non distogliere lo sguardo, bisogna lottare ancora”, ha detto.

Anche Putin è in difficoltà

Secondo Reuters, l’esitazione vaccinale, il calo dell’immunità tra le restrizioni già inoculate e allentate sono tutti fattori considerati nella nuova ondata.

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l’ondata di nuovi casi e decessi proprio di esitazione, dicendo che non riesce a capire perché i russi siano cosi riluttanti all’idea di ricevere il vaccino Sputnik V.

In Germania, dove giovedì i casi sono saliti a un nuovo record di oltre 50.000, il ministro della salute del paese, Jens Spahn, ha affermato che il suo paese deve fare “tutto il necessario” per spezzare l’ultima ondata della malattia, ha riferito Deutsche Welle.

“La situazione è grave e consiglio a tutti di prenderla come tale”, ha detto. Spahn e il capo dell’Istituto tedesco per le malattie infettive Robert Koch, Lothar Wieler, hanno avvertito che le unità di terapia intensiva in tutto il paese sono state sottoposte a gravi pressioni da parte dei pazienti COVID-19, in particolare negli stati di Sassonia, Turingia e Baviera.

Spahn ha affermato che i test COVID-19 gratuiti saranno nuovamente offerti a partire da sabato.