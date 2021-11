L’operatore virtuale CoopVoce, qualche settimana fa, ha stabilito come ultimo giorno di attivazione della promozione Porta un Amico, domani, 15 novembre 2021. Se quindi volete approfittarne mancano poche ore, salvo proroghe nella giornata di oggi.

Vi ricordo che l’iniziativa Porta un Amico in questione permette di ricevere 10 euro bonus in maniera del tutto gratuita. L’amico o l’amica da portare riceverà 20 euro di traffico telefonico bonus. Ricordiamo cosa fare per usufruirne.

CoopVoce: Porta un Amico termina domani 15 novembre 2021

L’operatore ha lanciato l’iniziativa in questione per promuovere l’attivazione delle proprie offerte che prevedono fino a 100 Giga di traffico internet alla massima velocità disponibile. Alcuni clienti dell’operatore stanno ricevendo un SMS simile a questo: “PORTA UN AMICO in CoopVoce entro il 15/11/2021: per Te +10 euro di bonus, per lui +20 euro di bonus se porta il suo numero con EVO 100, 30 o VOCE&SMS. Min illimitati, 1000SMS e fino a 100GB. A partire da 4,50 euro PER SEMPRE. A negozio fai dire il tuo numero, online da inserire come codice promo. Massimo due volte“.

Il nuovo potenziale cliente CoopVoce dovrà comunicare all’addetto vendita CoopVoce presente nei supermercati Coop aderenti, il numero di telefono mobile CoopVoce di chi l’ha invitato. Se decide di acquistare la SIM online, tramite il sito ufficiale coopvoce.it, Il codice da utilizzare nel campo “codici promozionali” nella pagina di attivazione delle offerte aderenti è il numero di telefono mobile dell’amico già CoopVoce.

Il coupon funziona sia se si sceglie l’acquisto direttamente online che con prenotazione online e ritiro della SIM presso un punto vendita Coop. Le offerte disponibili sono davvero tante e tra queste troviamo anche la Coop Evo 100 con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS verso tutti e ben 100 GB di traffico internet al prezzo di 8.90 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.