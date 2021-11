Il nuovo volantino Coop e Ipercoop promette al consumatore la possibilità di raggiungere l’acquisto di uno dei migliori prodotti della fascia media della telefonia mobile, ricevendo in cambio uno sconto importante, applicato direttamente sullo scontrino.

La via più breve per raggiungere le riduzioni previste, consiste nel recarsi personalmente presso uno dei tanti punti vendita in Italia, i quali prevedono difatti la possibilità di garantire al cliente un risparmio importante. Solamente in rare occasioni, lo sottolineiamo, sarà possibile affidarsi al sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il domicilio al superamento dei 19 euro di spesa.

Coop e Ipercoop: arrivano gli sconti più pazzi

Spendere poco con Coop e Ipercoop è davvero molto più semplice del previsto, anche nel momento in cui si scegliesse di acquistare uno smartphone Apple appartenente alla fascia media, ovvero al di sotto dei 400 euro di spesa finale. I due dispositivi inclusi nella campagna sono iPhone SE 2020 e iPhone 7, non propriamente recentissimi, ma ancora in grado di garantire discrete prestazioni generali.

Rientrando nel mondo Android, invece, il consiglio è di puntare direttamente su modelli decisamente più economici, dal rapporto qualità/prezzo decisamente favorevole. Questi sono rappresentati da Xiaomi Redmi 9A, Realme C21 o anche Galaxy A21s, in vendita complessivamente ad una cifra che non va oltre i 200 euro effettivi.

Il volantino lo potete sfogliare direttamente sul sito ufficiale, in modo da conoscere da vicino tutti i prezzi attivati dall’azienda nel periodo.