A partire da giovedì, gli Xbox Insider potranno testare una serie di funzionalità su PC, tra cui Xbox Cloud Gaming e, per la prima volta, il modding. Inoltre, l’app svilupperà anche miglioramenti più generali: la possibilità di scegliere unità separate per l’installazione del gioco e miglioramenti per la velocità di download, per citarne un paio. L’aggiornamento è già disponibile per il test di Xbox Insider e verrà distribuito al resto degli utenti in un secondo momento.

La mossa fa parte di una spinta più ampia per supportare i giochi Xbox per gli utenti di PC Windows. A giugno, Microsoft ha dichiarato che Xbox Game Pass sarebbe stato incluso come parte del sistema operativo Windows 11. Tuttavia, solo perché le persone potevano giocare ai giochi Xbox Game Pass sul proprio desktop non significava che fosse ancora completamente ottimizzato. Questi cambiamenti sono un passo fondamentale verso il miglioramento dell’esperienza.

Xbox Game Pass: l’aggiornamento è ancora in fase di test

L’aggiornamento consente inoltre ai giocatori di accedere ai file locali, il che significa che ora possono modificare i giochi Xbox Game Pass sul proprio PC. I giochi che sono modificabili lo diranno nella loro pagina dei dettagli del gioco.

Ci sono alcune altre aggiunte, come un interruttore per l’utilizzo del colore ad alta gamma dinamica (HDR) con i giochi meno recenti, nonché una nuova sezione per i giochi cloud, che offre agli utenti di PC Windows la possibilità di giocare ai giochi per console, quando l’app viene aggiornata.

Gli aggiornamenti sono attualmente in fase di beta test dal programma Xbox Insider. Coloro che sono interessati ad accedere alle nuove funzionalità possono iscriversi al programma e provare.