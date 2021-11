Vodafone offre 100 giga a tutti gli ex clienti per un rientro Special

Non bisogna solo valutare Vodafone in base ai servizi che offre o in merito a quelle che sono le promozioni disponibili per i nuovi clienti. Il gestore si occupa infatti anche di offrire il servizio a tutti coloro che sono andati via, magari pensando di proporgli saltuariamente qualche offerta per un buon rientro.

È proprio questo il caso in cui bisogna citare tre offerte di Vodafone che sono indirizzate espressamente a coloro che hanno scelto altre strade. Si tratta di promozioni provenienti dal passato e che si rifanno alla celebre linea Special.

Vodafone: queste sono le migliori offerte del momento

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited