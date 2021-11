Come al solito, anche Unieuro ha deciso di anticipare la pubblicazione delle offerte del Black Friday, cercando di avvicinare all’acquisto più utenti possibili, e favorendone la possibilità di accesso indipendentemente dalla provenienza o dalla dislocazione territoriale.

In altre parole, tutti gli sconti elencati nell’articolo risultano essere perfettamente fruibili in negozio, senza differenze in termini regionali, o sul sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede inoltre la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro effettivi. I prodotti potranno inoltre essere acquistati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere sempre esercitata presso le medesime location in cui è stato completato l’ordine.

Unieuro: che prezzi bassi nel volantino

Una nuova campagna promozionale è dietro l’angolo per gli utenti italiani, da Unieuro tutti si ritrovano a poter acquistare uno smartphone ad un prezzo che non supera effettivamente i 400 euro, godendo ugualmente di discrete prestazioni generali.

Coloro che vorranno avvicinarsi al volantino corrente, ricordiamo che potranno acquistare uno a scelta tra Oppo A94, Oppo A74, Motorola Moto E6i, Wiko Power U30, Oppo Find X3 Lite, Galaxy A52s, Xiaomi Redmi 9C, Redmi Note 10S o Realme 8i. Come avete potuto vedere, sono tutti prodotti relativamente economici, con i quali le prestazioni raggiungono livelli più alti del previsto, ma comunque senza strafare.

La campagna descritta nel nostro articolo è elencata direttamente online sul sito ufficiale di Unieuro.