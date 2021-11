Alcuni ex clienti di Vodafone Italia, che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, stanno ricevendo alcuni SMS da parte dell’operatore che li invita ad attivare l’offerta Special 50 Digital ad un prezzo personalizzato.

L’offerta in questione è attivabile in tutti i negozi aderenti e sul sito ufficiale dell’operatore e può essere proposta a 7.99 euro al mese o 9.99 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in Vodafone con la Special 50 Digital

L’offerta Special 50 Digital comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati fino in 4G. Il costo di attivazione e quello della nuova SIM ricaricabile risultano entrambi gratuiti. In passato è stato richiesto un prezzo personalizzato per la SIM, dunque non è escluso che possa succedere nuovamente.

Ecco un esempio di SMS inviato dall’operatore: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 16/11“. Come avrete notato la scadenza è fissata per il prossimo 16 novembre 2021 ma alcuni clienti stanno ricevendo un altro SMS dove la scadenza è fissata per il 18 novembre.

Ecco l’altro SMS: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 18/11“. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per ottenere maggiori dettagli.