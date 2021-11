Subaru ha presentato giovedì il suo primo veicolo completamente elettrico, Solterra, il risultato di un progetto di sviluppo congiunto di due anni con il suo maggiore azionista, Toyota.

Il lancio del SUV arriva in seguito all’accelerazione della domanda di veicoli elettrici, nel frattempo le nazioni di tutto il mondo stringono sulla questione ambientale per ridurre le emissioni di carbonio. Il mese scorso Toyota ha annunciato la sua versione di un veicolo elettrico a batteria, il bZ4X.

Il passaggio tecnologico dai motori a combustione interna rappresenta una sfida per le case automobilistiche più piccole, come Subaru, che non sono in grado di finanziare il costoso sviluppo di veicoli elettrici. Allo stesso tempo, è un’opportunità per le case automobilistiche di alto livello, come Toyota, di avvicinare i rivali più piccoli.

“Il mercato dei veicoli elettrici non è ancora maturo, quindi risponderemo ad esso approfondendo la nostra cooperazione con Toyota“, ha dichiarato il CEO di Subaru Tomomi Nakamura durante un evento di lancio.

Per ora, ha detto, la Solterra sarebbe stata costruita da Toyota in Giappone e Subaru potrebbe spostare la produzione nel suo mercato principale, gli Stati Uniti, quando avrà un volume di vendite sufficiente.

Tutto ciò è possibile grazie a Toyota

Toyota è un’azienda pionieristica se parliamo dello sviluppo delle auto elettriche ibride, e prevede di avere una gamma di 15 modelli elettrici entro il 2025. Inoltre, nel prossimo decennio spenderà 13,5 miliardi di dollari per espandere la capacità di produzione di batterie per auto.

Le vendite di veicoli di Subaru sono meno di un decimo di quelle di Toyota, la più grande casa automobilistica del mondo per volume di produzione.

La trazione anteriore Solterra ha un’autonomia di 530 km, mentre la versione a trazione integrale può percorrere 460 km con una singola carica, ha affermato Subaru in un comunicato stampa.

Toyota possiede un quinto di Subaru e ha una partecipazione del 5% in Mazda Motor Corp, che prevede di lanciare 13 veicoli elettrici entro il 2025, inclusi ibridi e completamente elettrici che incorporeranno la tecnologia Toyota.