La versione PC di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sembra avere alcuni seri problemi al momento. Il bundle, una raccolta rimasterizzata di GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas, è arrivato giovedì. Tuttavia, al momento della stesura, il sito Web di Rockstar Games afferma che ‘questo titolo non è attualmente disponibile nel tuo paese o regione’. I giocatori console possono ancora acquistarlo sugli store digitali Xbox, PlayStation e Switch.

Secondo Kotaku, coloro che hanno acquistato il titolo su PC prima che scomparisse non sono in grado di giocarci al momento. Rockstar ha rimosso le versioni precedenti dei tre giochi dai negozi per PC prima che arrivasse la raccolta.

Rockstar ha rimosso il download della remastered su PC

In aggiunta ai guai dell’editore, il Rockstar Launcher è stato fuori servizio per circa 24 ore ‘per manutenzione’, non un gran bell’aspetto quando Rockstar ha appena rilasciato una nuova raccolta di alcuni dei suoi giochi più importanti. Ciò significa che i giochi per PC di Rockstar come Grand Theft Auto Online e Red Dead Online non sono disponibili. Down anche lo store, i servizi cloud, i download e i sistemi di autenticazione.

‘Vi ringraziamo per la vostra pazienza e comprensione mentre continuiamo a lavorare sul ripristino dei servizi per il Rockstar Games Launcher e i titoli supportati’, ha scritto Rockstar su Twitter venerdì mattina presto. Engadget ha contattato Rockstar Games per un commento.

Alcuni fan hanno espresso delusione per la qualità dei remaster, con schermate di glitch e video di bug che sono comparsi. Un giocatore ha pubblicato un video di un temporale a San Andreas che ha reso difficile vedere qualcosa intorno a CJ.