Pokémon Diamante e Perla: approfittate della Milan Games Week, i prezzi sono folli!

I palazzi di Milano si arricchiscono in occasione di una grande festa: la Milan Games Week, nonché la settimana dei videogiochi. Che significa? Molto semplice. Da pochissimi giorni è possibile acquistare in loco alcuni titoli di videogiochi a prezzi veramente convenienti, tra cui anche Pokémon Diamante e Perla. Piccolo spoiler: gli sconti che i clienti potranno trovare al padiglione 12 nella Gaming Zone powered by Gamestop, sono tantissimi e tra questi vi è anche Pokémon.

Pokémon Diamante e Perla: ecco tutti gli sconti per la settimana del gioco

Per quanto riguarda le altre console, in promo troviamo:

Just Dance 2022 a soli 39,98€ .

a soli . FIFA 22 a soli 29,98€ .

a soli . Laboratorio di Videogiochi a soli 19,98€ .

a soli . 51 Worldwide Games a soli 29,98€ .

a soli . Immortal Fenyx Rising a soli 29,98€ .

a soli . Shin Megami Tensei V a soli 49,98€.

Di certo Nintendo Switch non è l’unica console protagonista delle promozioni, bensì ne fanno parte anche PlayStation e Xbox. Per esempio Assassin’s Creed: Valhalla e Watch Dogs: Legion sono disponibili per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One rispettivamente a 29,98€ e 24,98€. Per tutte queste console potremo trovare in offerta anche Far Cry 6 a 49,98€ e Resident Evil Village a 29,98€.