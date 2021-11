Le nuove offerte MediaWorld lanciate in occasione del Black Friday 2021, possono davvero far sognare gli utenti che da tempo stavano aspettando l’occasione giusta per iniziare a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, senza rinunciare minimamente ai prodotti da acquistare.

La corrente campagna promozionale riserva piacevoli sorprese, a partire dall’ampissima disponibilità sul territorio nazionale, con la possibilità di completare l’acquisto affidandosi direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che opteranno per un ordine dal divano di casa, devono comunque fare i conti con spedizioni a pagamento presso il domicilio, indipendentemente dalla cifra effettivamente raggiunta.

MediaWorld: questi sconti vi fanno impazzire

Sono innumerevoli i prodotti in promozione da MediaWorld nell’avvicinamento al Black Friday 2021, in particolare troviamo smartphone appartenenti a tutte le fasce di prezzo, dai top di gamma, sino ai più economici in circolazione. I migliori in vendita vanno effettivamente a toccare iPhone 12 a 779 euro, oppure Galaxy Z Fold3 a 1749 euro e iPhone 12 Mini a 649 euro.

Volendo ridurre invece le aspettative, e le prestazioni generali, si può decisamente consigliare l’acquisto di uno a scelta tra Oppo A74, Galaxy A12, TCL 20L, Vivo Y72, Xiaomi 11T, redmi Note 10S, Redmi 9C o anche Oppo Find X3 Lite (quest’ultimo in vendita a meno di 300 euro).

Sono tutti prodotti veramente scontati rispetto al prezzo di listino, di cui effettivamente consigliamo l’acquisto, data la presenza anche della variante no brand, con garanzia di 24 mesi. Per maggiori informazioni in merito alla campagna promozionale, ricordatevi di collegarvi al sito.